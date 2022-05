Handanovic, con Onana all’Inter altro fattore: fascia da capitano più volatile

Handanovic dovrà affrontare il dualismo con Onana all’Inter. Ciò influirà sul suo minutaggio in campo e sulla fascia da capitano. Maggior volatilità

NOVITÀ HANDANOVIC − L’arrivo di André Onana all’Inter, oltre ad aprire un primo grande dualismo con Samir Handanovic (vedi articolo), pone in essere un’ulteriore fattore di squilibrio per il portiere sloveno: la non più certezza della fascia da capitano. Dal 13 febbraio 2019, data della defenestrazione di Mauro Icardi come capitano nerazzurro, Handanovic non si è mai tolto di dosso la fascia sul braccio. Tre anni, dunque, di assoluto ‘dominio’ dovuto anche alla integra condizione fisica del numero uno sloveno. In questo triennio, sono state veramente pochissime le partite saltate da Handanovic. Solamente due quest’anno contro Empoli in Coppa Italia e Bologna in campionato (suo malgrado). Due gare in cui la fascia da capitano è passata sul braccio di Andrea Ranocchia e Marcelo Brozovic.

VOLATILITÀ − La prossima stagione, la volatilità della fascia avrà molta più evidenza. Handanovic, nonostante parta come primo portiere, non giocherà tutte le partite. Onana avrà sicuramente il suo spazio in una bagarre molto interessante. Dunque, la fascia al braccio sarà oggetto di passaggio di consegne. Ad oggi, con l’addio anche di Ranocchia e vedendo quanto visto a Bologna, il capitano in assenza di Handanovic dovrebbe essere Brozovic. Le gerarchie però potrebbero cambiare. Milan Skriniar, fra tutti, è colui che probabilmente incarna le veci del leader sia dentro che fuori dal campo. Senza dimenticare Nicolò Barella. Comunque vada, la volatilità della fascia sarà una novità in casa Inter.