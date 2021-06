Handanovic non si tocca: l’Inter rimanda il ricambio di una stagione

Samir Handanovic sarà il portiere titolare dell’Inter anche nella stagione 2021/22. Rinviando così di un anno la ricerca di un ricambio.

RICONOSCENZA – Alla nona stagione all’Inter, dopo 389 presenze, Samir Handanovic ha finalmente vinto il suo primo titolo in nerazzurro. Ed essendo anche il capitano, ha avuto l’onore di alzare al cielo il diciannovesimo Scudetto. Nessun dubbio quindi, da parte della società, nell’affidarsi ancora a lui come portiere titolare per la stagione 2021/22. Con la speranza che, per il terzo anno consecutivo, lo sloveno possa chiudere il campionato in qualità di portiere meno battuto.

NECESSITÀ – Analizzando la situazione nel suo insieme, tuttavia, emerge un altro motivo che porta l’Inter a non cambiare il suo portiere titolare. La situazione economica della società infatti impone di muoversi con grande oculatezza sul mercato. Le risorse arriveranno quasi esclusivamente dall’autofinanziamento, e in ogni caso saranno destinate ad altri profili. In primis un esterno di centrocampo e un attaccante. Il ricambio del portiere quasi 37enne non sarà quindi una priorità prima dell’estate 2022.