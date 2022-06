Handanovic ma non solo: 7 contratti in scadenza per l’Inter e ancora 0 firme

Handanovic è solo uno dei sette calciatori in scadenza a fine stagione con l’Inter e ancora in attesa di mettere la firma su un nuovo contratto. Che nel suo caso sarà ancora con la società nerazzurra, ma per gli altri? Facciamo il punto della situazione giocatore per giocatore

NUOVO CONTRATTO – Il capitano Samir Handanovic rinnoverà il suo contratto con l’Inter nei prossimi giorni. L’annuncio della permanenza “nonostante” l’arrivo di André Onana (vedi focus) è arrivata dallo stesso portiere sloveno. Che non è l’unico calciatore nerazzurro in scadenza a fine stagione e ancora senza nuovo contratto firmato. Escludendo Ivan Perisic che si è già accasato al Tottenham, con Handanovic sono sette i nerazzurri sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Così come Perisic, anche Andrea Ranocchia (vedi focus) e Matias Vecino hanno dato il loro addio ufficiale. Entrambi dovrebbero rimanere in Serie A. Tutto tace, invece, sul fronte Aleksandar Kolarov (vedi focus). Epilogo scontato: per l’Inter non è più un calciatore da dicembre 2021. Discorso simile per Felipe Caicedo, che non ha ancora salutato ma non verrà riscattato dal Genoa a prestito terminato. Sulla scia di Handanovic, invece, Danilo D’Ambrosio, per cui scatterà il rinnovo con prolungamento per un’altra stagione. Anche se manca ancora l’ufficialità, non dovrebbero esserci dubbi su questa opzione. E il terzo portiere Alex Cordaz, invece? Anche nel suo caso ci sono pochi dubbi sulla permanenza a Milano, soprattutto in virtù dei problemi nerazzurri con la compilazione delle liste. Anche se i nuovi equilibri in porta potrebbero condizionare anche la permanenza dell’ormai quasi 40enne prodotto del vivaio nerazzurro…