Handanovic e Inter legati da un doppio filo: l’addio di Onana ora pesa

Handanovic pensava di chiudere la sua carriera all’Inter da protagonista ma l’arrivo di Onana ha complicato i piani. Piani che potrebbero cambiare nuovamente a distanza di un anno, perché tutte le parti coinvolte stanno aspettando di capire chi sarà il padrone della porta nerazzurra nella prossima stagione. E da questa importante decisione ne scaturiranno altre

PORTE GIREVOLI – Le ipotesi che vedono l’Inter in fase di valutazione sul futuro di André Onana fanno riflettere. Fanno riflettere perché, per quanto sia logico pesare la potenziale plusvalenza generata dalla cessione del portiere camerunese, è il futuro della porta nerazzurra a dover avere la priorità. L’Inter non solo deve quantificare bene l’operazione ma preparare il terreno per il successivo investimento tra i pali. Detto in parole più semplici, Onana è cedibile solo a cifre fuori mercato (specie per un portiere…) e solo se l’Inter ha già in mano l’erede a cifre nettamente inferiori. Il famoso concetto del “cedere bene per acquistare meglio”, come già analizzato nelle ultime ore. Ed ecco il grande dubbio: chi può rimpiazzare bene un portiere classe ’96 dal talento oggettivamente raro? Ciò che spiazza maggiormente, però, è il ruolo di Samir Handanovic in questi ragionamenti. Anzi, il peso di Handanovic più che il suo ruolo. Perché l’attuale capitano nerazzurro, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, in caso di permanenza a Milano farà sicuramente il dodicesimo e pure a cifre contenute. Ma non ha intenzione di fare la riserva… fissa.

Handanovic e Inter, futuro ancora insieme?

QUESTIONE IRRISOLTA – Riserva significa vedere poco il campo. Dodicesimo, in un certo senso, può anche significare alternarsi con il numero uno. E l’alternanza tra i pali, poco apprezzata da Simone Inzaghi, può essere possibile solo se il dodicesimo è più ingombrante del numero uno. Onana ha le caratteristiche del titolare intoccabile, il titolare fisso. Un eventuale post-Onana con le stesse caratteristiche non si trova sul mercato a condizioni favorevoli. Per restare nel mondo degli esempi, l’unico portiere più giovane di Onana in grado di imporsi come titolare fisso nell’Inter è il classe ’99 italiano Gianluigi Donnarumma, che il Paris Saint-Germain di certo non regala. Tutti gli altri profili più o meno Under-27, anche i più interessanti, dovrebbero “passare” sotto Handanovic nel ruolo di chioccia. Idem in caso di nuovo numero uno di medio livello anziché di alto livello come Onana. A quel punto la conferma di Handanovic come dodicesimo avrebbe senso. Anche per questo Guglielmo Vicario, coetaneo di Onana, è/era il profilo perfetto tanto per l’Inter quanto per Handanovic. Sfumato l’ottimo Vicario via Empoli, l’Inter paradossalmente si preoccupa più del presente (post-Handanovic) che del futuro (post-Onana). E Handanovic aspetta… Perché gli ultimi numeri uno esperti ipotizzati non fanno al caso né dell’Inter né di Handanovic. Le due parti si studiano. Una decisione in casa Inter, però, va presa: l’importanza di Onana in porta non è trascurabile né può esserla quella del prossimo numero uno in caso di ricca plusvalenza. Ciò che può essere trascurato è il ruolo da dodicesimo di Handanovic, che dovrebbe accettare il ruolo a prescindere dal suo “competitor” tra i pali dell’Inter che, a sua volta, dovrebbe offrirgli il rinnovo senza preoccuparsi del “peso” in rosa.