Handanovic, il futuro dice ancora Inter? Indizi importanti

Samir Handanovic ha concluso il suo contratto con l’Inter proprio oggi, ma sul suo futuro non c’è nulla di certo. Lo sloveno ha ancora una possibilità di rimanere in nerazzurro, arriva un indizio dai social.

INDIZI – L’Inter nella giornata di ieri ha salutato Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, ossia tre giocatori in scadenza di contratto precisamente il 30 giugno. La situazione era la medesima per Samir Handanovic, eppure non è arrivato alcun comunicato dalla società nerazzurra. La possibilità che lo sloveno rimanga è concreta, potrebbe ricoprire lo stesso ruolo che ha avuto con André Onana. In caso di cessione del camerunense i nomi per la porta sono tutti di calciatori giovani, Piero Ausilio e il team meneghino potrebbero pensare di rinnovare per un altro anno il capitano per formare anche il prossimo estremo difensore. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente evoluzioni per quanto riguarda l’ormai ex numero 1, anche se parlare di “ex” in questo momento è un azzardo.