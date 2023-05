Handanovic in Inter-Sassuolo mostra la differenza con Onana

In Inter-Sassuolo Handanovic è stato tra i protagonisti del gioco nerazzurro. L’interpretazione dello sloveno è stata però molto diversa da quella di Onana.

PROTAGONISTA NEL GIOCO – Handanovic ha giocato da titolare in Inter-Sassuolo, per quella alternanza che Inzaghi porterà avanti fino a fine stagione. Ed è stato protagonista del gioco della squadra. Risultando sollecitato spesso dai difensori per l’impostazione dal basso. I suoi 61 tocchi sono il quarto valore più alto della squadra. Lo sloveno ha messo insieme 56 passaggi, realizzati all’82%. Con ben 20 lanci lunghi, necessari per superare il pressing avversario. Malgrado questi numeri e una buona prestazione generale col pallone tra i piedi, è risultata evidente la differenza di stile rispetto ad Onana.

TOCCHI IN AREA – Guardiamo la mappa dei tocchi del numero 1 presa da Whoscored:

Risulta evidente come Handanovic abbia avuto un raggio d’azione limitato. Ben compreso all’interno della sua area. Alzandosi il meno possibile, restando anche in zona centrale. Un’interpretazione molto diversa rispetto a quella a cui ha abituato Onana. Che esce dall’area per impostare ad ogni occasione, trovandosi anche in linea coi difensori. Questione di stile.