Handanovic e i suoi fratelli: ecco il futuro di chi lascia l’Inter a zero

Handanovic non è l’unico ad aver lasciato l’Inter nelle ultime settimane per fine contratto. E non è nemmeno l’unico a non aver ancora trovato una nuova sistemazione per continuare la propria carriera. Di seguito la situazione degli ormai ex Inter in cerca di una nuova squadra

SVINCOLATI (O QUASI) – Il 30 luglio è più vicino del fatidico 30 giugno ma ancora diversi ex Inter sono senza squadra. Un dato oggettivo che dovrebbe far riflettere su certi nomi. Dal 1° luglio sono ben nove i calciatori usciti dal controllo dell’Inter. Non solo l’ex capitano e numero 1 Samir Handanovic (1984), che guida la lista degli svincolati e punta a firmare un biennale (in Europa?) per continuare altrove la sua avventura tra i pali. Stessa sorte per il terzo portiere Alex Cordaz (1983), che è pronto a volare in Arabia Saudita per vestire i panni di dodicesimo. Ancora a spasso anche Danilo D’Ambrosio (1988), che quasi sicuramente resterà in Serie A ma non ha ancora deciso in quale squadra. Ed è inutile soffermarsi su Dalbert (1993), che cerca una nuova sistemazione – probabilmente in Brasile – dopo un anno di inattività. Tra gli ex Inter ancora senza squadra figura in un certo senso anche Romelu Lukaku (1993), rientrato di nuovo al Chelsea per fine prestito ma praticamentre fuori progetto. E anche questo fa riflettere… Molto. L’opzione A è la Serie A in Italia (ma sicuri sia la Juventus?), l’opzione B è l’Arabia Saudita come tante vecchie glorie senza più grossi stimoli. L’Inter aspetta, incuriosita, la prossima mossa ufficiale di Lukaku…

Ex Inter già ripartiti con un nuovo progetto

EX INTER ACCASATI – Non ci sono solo gli Handanovic ancora in cerca di squadra dopo l’addio all’Inter. Chi invece si è già sistemato da tempo è Milan Skriniar (1995), che tra una settimana circa sfiderà proprio l’Inter in amichevole. Il grande colpo del Paris Saint-Germain a parametro zero fa discutere da oltre sei mesi, pertanto sarebbe ripetitivo parlarne ancora. Sulla stessa scia Roberto Gagliardini (1994), che accetta il Monza per continuare la sua esperienza in Serie A. E se la vedrà proprio contro l’Inter a San Siro nell’esordio stagionale. Lascia l’Italia dopo otto anni a suon di gol Edin Dzeko (1986), che sceglie il Fenerbahce per terminare la sua carriera internazionale. Dalla Finale di Champions League persa a Istanbul con l’Inter a Istanbul per provare a vincere l’Europa Conference League con il Fenerbahce, in pratica. Chiude la lista Raoul Bellanova (2000), accasatosi al Torino senza nemmeno far ritorno al Cagliari per fine prestito. Questa la situazione attuale di chi ha lasciato l’Inter a zero. Diverso il presente di chi ha rinnovato, come Stefan de Vrij (1992) e Francesco Acerbi (1988), riscattato a titolo definitivo dalla Lazio, che continueranno a giocarsi il posto nel cuore della difesa a tre di Inzaghi. A poco più di tre settimane dallo svincolo non tutti sono ripartiti: l’Inter sa cosa ha perso ma la rivoluzione votata soprattutto al ricambio generazionale è più che motivata. Ora bisogna sostituire bene gli altri.