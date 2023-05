Handanovic, in Fiorentina-Inter si vede la differenza con Onana

Samir Handanovic in Fiorentina-Inter di Coppa Italia è sceso in campo da titolare e ha avuto l’onore – da capitano – di alzare il suo quinto trofeo in maglia nerazzurra. Nonostante ciò non si può non parlare della sua prestazione poco convincente, che ancora una volta mette in luce tutta la differenza con André Onana.

FLOP – Come sottolineato anche dalla nostra redazione nel live podcast dopo Fiorentina-Inter (vedi articolo), Samir Handanovic è stato il flop della squadra nerazzurra nella finale di Coppa Italia. Poca la sicurezza fornita dal portiere sloveno alla difesa, anche a causa della sua riluttanza nell’uscire e comandare l’area. Di rimando mandando anche in difficoltà il terzetto difensivo. Sottolineando anche i meriti, la parata su Luka Jovic nel finale di partita ha di fatto salvato il risultato. Ma questo intervento non può cancellare gli errori di Handanovic, a partire dal primo gol (con Nico Gonzalez che lo infila sul suo palo), passando per la presa nel contrasto con Arthur Cabral che ha visto un gol annullato (simil Inter-Verona del 2021) per un tocco dell’attaccante, per finire – come detto sopra – con il comando dell’area di rigore durante tutta la partita.

DIFFERENZE – Proprio questa prestazione di Samir Handanovic sottolinea tutte le differenze con André Onana, che da quando ha preso il suo posto in porta ha mostrato grande sicurezza. Ma anche grande capacità di lanciare e far ripartire l’azione palla a terra, grazie ai suoi piedi decisamente educati. Due stili diversi quelli di Handanovic e Onana, che anche ieri sera hanno fatto capire tutta l’importanza che l’estremo difensore camerunense ha per la difesa e per il modo di giocare dell’Inter.