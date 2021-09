Handanovic decisivo in Fiorentina-Inter: quasi raddoppia le parate totali

Grande protagonista di Fiorentina-Inter è stato Samir Handanovic. Lo sloveno in una gara ha circa raddoppiato le sue parate complessive in stagione.

PRESTAZIONE DECISIVA – Handanovic con la Fiorentina è stato decisivo. Forse in assoluto il migliore in campo dell’Inter grazie a un primo tempo che ha letteralmente tenuto a galla la squadra. Se in mezzo alle difficoltà il gol al passivo è rimasto solo uno stavolta il merito è totalmente suo. Un grande rilancio personale dopo un inizio di stagione balbettante. E c’è un dato da evidenziare.

PARATE RADDOPPIATE – Handanovic con la Fiorentina ha effettuato 5 parate. Di queste, tre nel primo tempo belle, difficili e appunto decisive. Un numero importante soprattutto perché con questa prestazione quasi doppia il totale di tutte le altre partite in Serie A. Lo sloveno infatti arrivava in totale a 6: 4 col Genoa, una col Bologna (quella diventata famosissima, a un passo dal mito su Soriano) e una con la Sampdoria. Col Verona nessuna parata effettuata. La prestazione con la Fiorentina quindi, oltre a vedere il solito grande lavoro in impostazione con 48 palloni toccati