Handanovic da secondo portiere un lusso per l’Inter? Risposte

Samir Handanovic non ha affatto sfigurato quando chiamato in causa nella seconda parte di stagione. Da secondo portiere lo sloveno ha ritrovato certezze, ma il suo futuro può continuare in nerazzurro?

FUTURO – Samir Handanovic ha collezionato il suo terzo clean sheet stagionale contro l’Empoli, dopo quelli di inizio anno con Spezia e Torino a San Siro. Lo sloveno ha vissuto il suo anno peggiore a livello personale, perdendo il posto per André Onana e venendo criticato per le sue prestazioni insufficienti come quella con la Roma. Nonostante questo nell’ultima occasione con i toscani il portiere ha dimostrato di poter essere un lusso da secondo, che sicuramente potrebbe essere sfruttato a dovere dall’Inter anche l’anno prossimo. I problemi sono due adesso. Il suo futuro dipende innanzitutto dalla volontà di adeguarsi alle gerarchie, ma anche dallo stipendio. Handanovic percepisce due milioni e mezzo netti, a cifre minori ci potrebbe essere spazio altrimenti sarà addio. Non bastano due parate su Nicolò Cambiaghi per avere conferme, neanche il quarto posto in dubbio aiuta.