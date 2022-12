Handanovic bene in amichevole, alternanza ancora possibile con Onana

Samir Handanovic ha risposto bene nel corso delle due amichevoli contro Gzira United e Salisburgo dopo aver smaltito la lussazione al dito. Alla ripresa del campionato potrebbe tornare l’alternanza in porta con André Onana.

ALTERNANZA – L’Inter ha concluso il suo ritiro a Malta e oggi è attesa ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in terra milanese. Simone Inzaghi ha ricevuto risposte importanti da tutti i giocatori, soprattutto i giovani che fin qui si sono visti poco come Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Tra le risposte più importanti anche le Samir Handanovic, tornato a parare regolarmente dopo il problema al dito. Il numero uno dell’Inter ha ritrovato minuti contro Gzira United e Salisburgo mandando segnali importanti con qualche bella parata e un solo gol subito. Chiaramente alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro il Napoli la maglia da titolare sarà chiaramente ancora di André Onana. Inzaghi ormai da tempo ha definito (e cambiato) le gerarchie tra i pali. Ma in vista del lungo tour de force che aspetta l’Inter a gennaio, possibile pensare a un ritorno all’alternanza tra i pali. Solo a gennaio, difatti, i nerazzurri scenderanno in campo ben sette volte tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana (a febbraio anche la UEFA Champions League).