Handanovic, a Malta di nuovo titolare: ruolo di responsabilità

Domani l’Inter scenderà in campo per la prima delle due amichevoli che si giocheranno a Malta. Ovvero la sfida contro lo Gzira United, che aprirà poi la strada a quella contro il Red Bull Salisburgo di mercoledì 7 dicembre. Samir Handanovic tonerà tra i pali da titolare, vista l’assenza di André Onana.

DI NUOVO TITOLARE – Un secondo portiere di grande affidamento. Questo il ruolo di Samir Handanovic, che nelle due amichevoli a Malta contro Gzira United e Red Bull Salisburgo tornerà di nuovo a giocare dal primo minuto. Il che non succede ormai da fine settembre, quando scese in campo per l’ultima volta nella gara persa a San Siro contro la Roma. Da lì, la decisione di Simone Inzaghi di puntare una volta per tutte su André Onana come titolare. Dal momento che – complice l’esperienza ai Mondiali – il portiere del Camerun non sarà presente nella mini-tournée, Samir Handanovic sarà di nuovo il titolare designato.

RESPONSABILITÀ – Un ruolo di responsabilità per Samir Handanovic, che tornerà a essere anche il capitano in campo. Ma anche per confermare l’affidabilità che il tecnico può fare su di lui in vista della seconda parte di stagione. Non è utopia, infatti, che Handanovic possa trovare più spazio visti i tanti impegni che vedranno l’Inter in campo. Tra cui anche gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, che potrebbero vedere il ritorno dello sloveno in campo in una gara ufficiale. Fino ad allora dovrà però “accontentarsi” delle amichevoli. A partire da domani.