In Inter-Verona si ricompone l’asse tra Achraf Hakimi e Matteo Darmian. È la seconda volta in un mese che il duo porta al gol.

COINCIDENZE – Inter-Verona per certi versi ricorda la precedente sfida casalinga dei nerazzurri, contro il Cagliari. Stesso risultato, stesso marcatore, stesso assistman. E quasi lo stesso minuto. Contro i rossoblu l’assist di Achraf Hakimi per il tap in vincente di Matteo Darmian arriva al 77′. Contro i veneti, ieri, l’asse italo-marocchino si ricompone con un minuto di anticipo (vedi video). Sei punti su sei per l’Inter, grazie agli stessi due uomini.

CATENE ESTERNE – Gli incastri tra gli esterni dell’Inter funzionano eccome, anche con combinazioni diverse. Contro il Cagliari Hakimi prende il fondo, prima di servire poi il rasoterra che Darmian deve toccare a pochi centimetri dalla linea di porta. Contro il Verona, invece, il numero 2 taglia letteralmente in due il campo, e Darmian piazza un bel destro dopo aver fatto fuori un marcatore. Entrambi i gol sono un manifesto di come le corsie esterne, nel calcio di Antonio Conte, siano tutto tranne che due zone parallele.