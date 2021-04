Hakimi, periodo non brillante. Inter-Sassuolo per ripartire al meglio

Achraf Hakimi è reduce da un periodo non particolarmente brillante con la maglia dell’Inter. La sfida con il Sassuolo di questa sera può essere il giusto match per ripartire

NUMERI TOP – Achraf Hakimi è stato uno degli artefici principali della cavalcata dell’Inter in questo campionato di Serie A. Il difensore ex Borussia Dortmund e Real Madrid, ha rispettato a pieno le aspettative di tifosi e addetti ai lavori: 6 gol e 5 assist in campionato sin qui. Da qualche settimana, però, le prestazioni del marocchino sono sottotono rispetto alla prima parte di stagione: è dalla sfida contro la Fiorentina, datata 5 febbraio, che il difensore marocchino non trova gol o assist. Il digiuno più lungo da quando veste la maglia nerazzurra. Inter-Sassuolo di questa sera, quindi, può essere il match giusto per ripartire.

DUELLO – Hakimi, questa sera, avrà un cliente difficile: sulla corsia di sinistra del Sassuolo, infatti, agirà Boga, autentico funambolo della fascia capace di creare non pochi grattacapi. Il numero 2 nerazzurro, però, è cresciuto notevolmente nell’applicazione della fase difensiva e, di contro, potrà sfruttare a pieno gli spazi che il francese gli concederà. Proprio la sfida contro il Sassuolo, squadra notoriamente arrembante, potrebbe giovare ad Hakimi, “penalizzato” dall’atteggiamento delle ultime avversarie dell’Inter, che hanno pensato più a chiudersi che a proporre gioco.