Hakimi in netta crescita: nell’Inter la differenza corre sulle fasce

Achraf Hakimi è in netta ripresa dopo un periodo di fisiologico calo. In Inter-Verona anche lui sarà chiamato a fare la differenza.

PROTAGONISTA – Achraf Hakimi arriva a Inter-Verona (domani alle 15) come uno dei migliori dell’ultima sfida. Nell’1-1 in casa dello Spezia è tra i protagonisti più positivi. Contro i liguri, infatti, serve sia l’assist per il pareggio di Ivan Perisic, sia quello per il gol (poi annullato) di Romelu Lukaku. Una prestazione solida che garantisce al marocchino un posto da titolare contro il Verona.

IN RIPRESA – Antonio Conte difficilmente si priverà del numero 2, che sta vivendo una netta ripresa in questa fase della stagione. Hakimi veniva da un breve periodo di appannamento, fisiologico per un giocatore che applica un calcio dispendioso come il suo. Domani è atteso alla sfida contro Federico Dimarco (possibile futuro compagno?): il marocchino dovrà rinnovare il suo dominio sulla fascia destra dell’Inter.