Hakimi unisce efficacia ed efficienza: ecco il dato che sorprende davvero

Hakimi Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi inizia a confermare la bontà dell’investimento fatto dall’Inter in estate. Ecco il dato che valorizza i suoi numeri.

CRESCITA – Achraf Hakimi è quel che serviva alle corsie laterali dell’Inter. Anzi, Antonio Conte avrebbe bisogno di uno come lui anche sulla sinistra, ad essere sinceri. Il marocchino è arrivato in estate dal Real Madrid, con un ingente investimento di 40 milioni di euro. Che sta iniziando a trovare pieno senso, semmai ce ne fosse bisogno. Dopo la sua panchina contro il Sassuolo, iniziava a diffondersi la convinzione di una prematura bocciatura da parte dell’allenatore. Dimenticando forse quanto lui stesso abbia insistito per averlo, parlando col giocatore prima della conclusione della trattativa. Hakimi non si è lasciato abbattere da un minore minutaggio: è giovane ma molto intelligente, ed ha quindi iniziato a lavorare alacremente. E il suo rendimento nell’ultimo mese lo dimostra.

EFFICIENZA – Hakimi è a quota 4 gol e 3 assist finora, in Serie A Assist che salgono a 4, se si considera anche la Champions League. Nessun debuttante sta facendo meglio, ma la cosa davvero sorprendente è un’altra. Il numero 2 ha 57 minuti di media a partita, in questa Serie A. Si rileva pertanto essere un giocatore estremamente efficiente. Ma del resto non potrebbe essere diversamente, vista l’esplosività atletica che lo contraddistingue. Negli occhi dei tifosi c’è ancora la sua fuga sulla destra di ieri, con gli altri ventuno giocatori completamente spompati. E solo uno sciocco fallo di Romelu Lukaku ha impedito al marocchino di mettere a referto un altro assist. Ci sarà tuttavia tempo per incrementare la statistica, non ne dubitiamo.