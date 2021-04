Hakimi dopo la panchina col Cagliari si è svegliato ed è decisivo

Le ultime partite dell’Inter portano chiara la firma di Achraf Hakimi. Il numero 2 dopo la panchina col Cagliari è tornato decisivo.

SVOLTA – Nella sua prima stagione all’Inter Hakimi ha già dimostrato tutte le sue qualità. I numeri parlano per lui, ma oltre a quelli la sua mera presenza in campo è un fattore importante. Che condiziona gli avversari. Da sola. Il marocchino però ha vissuto un periodo poco brillante. Fatto soprattutto di scelte poco lucide in fase offensiva. Culminato con la panchina per scelta tecnica in Inter-Cagliari. Un’esclusione durata poco visto che al minuto 70 è entrato. Una mossa comunque efficace visto che da quel momento si è decisamente svegliato.

FATTORE DECISIVO – L’Inter nelle ultime partite non è stata esattamente una macchina da gol. Dalla sfida col Cagliari le reti sono esattamente quattro. In quattro partite. Tre di queste nascono proprio da Hakimi. A cominciare da quella contro i rossoblù negli ultimi minuti. Tre sui assist diretti o quasi, visto che il gol di Perisic con lo Spezia ha una dinamica particolare. Tra l’altro tutti per l’esterno sulla fascia opposta. Unica eccezione il gol di Eriksen a Napoli. Ma andate a rivedere l’azione. Esatto, anche quella nasce da un cross del numero 2, che arriva a Darmian.

SCOSSA – Hakimi in questo mini-ciclo di partite è stato la principale opzione offensiva dell’Inter. Sicuramente quella più fruttuosa. La panchina insomma ha avuto l’effetto di una scossa. Il marocchino si è scrollato di dosso il torpore e ha dato a Conte lo sprint che cercava.