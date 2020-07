Hakimi c’è, Inter guarda a sinistra: Alaba, Emerson Palmieri… o entrambi?

Hakimi è un colpo di mercato ormai chiuso per l’Inter, ma i nerazzurri non dovrebbero fermarsi sul mercato. Anche la fascia sinistra, infatti, esige un nome di livello per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime ore, si parla molto di Alaba e Emerson Palmieri: ecco i possibili sviluppi

DOPPIO COLPO POSSIBILE? – Hakimi rappresenta un profilo di alto livello per la fascia destra dell’Inter, ma i nerazzurri non dovrebbero fermarsi all’ex Borussia Dortmund. L’affare Emerson Palmieri sembra ben avviato (qui le parole di Romano), ma allo stesso tempo si moltiplicano i rumors su David Alaba. Il terzino del Bayern Monaco, in realtà, non sarebbe escluso dall’arrivo del laterale ex Roma. L’austriaco, infatti, sta evolvendo la sua posizione in campo e potrebbe ricoprire ad alti livelli anche il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre di Conte. Come in finale di Coppa di Germania, infatti, Alaba ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo difensore centrale. A maggior ragione in una difesa a tre, in cui potrebbe impostare con qualità e spingersi anche in avanti.