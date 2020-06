Hakimi arriva, ma l’Inter soffre. Da Candreva a Biraghi: esterni sotto accusa

Hakimi rappresenta un grande acquisto per l’Inter a partire dalla prossima stagione. In Parma-Inter, però, si sono visti tutti i limiti attuali dei nerazzurri nei suoi laterali, soprattutto nel sistema tattico di Conte. Da Candreva a Biraghi: analizziamo i problemi, le gerarchie e i possibili partenti

TROPPI ERRORI E IL TOP IN ARRIVO – Parma-Inter ha evidenziato il momento di difficoltà degli esterni di Conte in questa fase della stagione. Il tecnico li sta ruotando per il grande dispendio fisico richiesto in quel ruolo, ma con risultati abbastanza scarsi. Evidenti gli errori sia di Candreva che di Biraghi, mentre Young è entrato molto male contro il Sassuolo. L’arrivo imminente di Hakimi (qui i dettagli) entusiasma il popolo nerazzurro, ma il problema appare concreto nell’attualità.

CHI RESTA E CHI VA – L’Inter è chiamata dunque a ragionamenti importanti in vista della prossima stagione. Vi Moses difficilmente resterà anche il prossimo anno e anche Biraghi è in forte dubbio. Discorso differente per Candreva e Young che con ogni probabilità resteranno ma dovranno guadagnarsi il posto. Non solo Hakimi, infatti, nei pensieri dell’Inter: andrà rinforzata anche la fascia sinistra se si vuole puntare in alto.