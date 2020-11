Hakimi appannato, col Marocco minuti per ritrovare il...

Hakimi appannato, col Marocco minuti per ritrovare il suo gioco?

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi

Hakimi nelle ultime apparizioni in maglia Inter è apparso in netto calo, tanto da finire in panchina. Col Marocco può ritrovare minuti e fiducia.

COL MAROCCO – Anche in questa sosta Hakimi è stato convocato dal Marocco. L’esterno giocherà due partite valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Per una volta più che un fastidio potrebbe essere un’occasione. Il numero 2 nerazzurro infatti ha bisogno di ritrovare il suo gioco.

APPANNAMENTO – Hakimi è partito col turbo nella sua esperienza all’Inter. Registrando anche due assist e un gol. Dopo il derby però è arrivata la frenata. Prestazioni con luci ed ombre, soprattutto alla voce cross e gol sbagliati. Poi il crollo vero col Real Madrid. In mezzo la positività al Covid, un evento momentaneo che però fa da spartiacque preciso. C’è un prima e un poi quell’evento nel rendimento del marocchino. Che è sembrato timido, quasi impaurito nel cercare la giocata offensiva, insicuro, lento. Oltre che, come detto, largamente impreciso. Senza quella carica elettrica che ha fatto innamorare tutti nelle prime gare. Tanto che con l’Atalanta è partito dalla panchina. Giocare col Marocco questa volta lo può aiutare.

COMFORT ZONE – Giocare può essere il modo migliore di superare questo momento di confusione. Hakimi deve ritrovare il suo gioco, la sua verve offensiva, la sua corsa, la sua sfrontatezza. Cambiare ambiente, trovarsi titolare senza discussioni può essere la giusta rampa di lancio per ripartire. E tornare carico all’Inter.