Guler, un sogno realizzabile. Due fattori spingono verso l’Inter

Arda Guler è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter per la finestra estiva di calciomercato. Il turco può arrivare a Milano grazie a due fattori.

IL PUNTO – Arda Guler rappresenta un profilo che l’Inter monitora con attenzione in vista della prossima stagione. Il turco, che ha avuto poco spazio al Real Madrid per esprimere al meglio le proprie grandi qualità, è alla ricerca di un club di alto profilo per poter attuare quel passaggio definitivo nel suo percorso di crescita verso la piena affermazione nel calcio internazionale. Consapevoli delle importanti basi su cui poter lavorare, i meneghini guardano con estremo interesse alla possibilità di portare il turco a Milano.

Guler all’Inter? Lo scenario e ‘due punti di appoggio’

PRIMO STRUMENTO – Ad aiutare la campagna dell’Inter verso l’ingaggio di Guler in estate vi è innanzitutto il commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella. L’obiettivo primario dell’allenatore italiano di veder crescere con costanza il suo gioiello si intreccia con la consapevolezza del fatto che il calcio italiano potrebbe rappresentare una base solida per farlo. L’Inter, in tal senso, è la migliore piazza per poter vivere le emozioni di certi palcoscenici insieme a calciatori già abituati a sperimentarli.

SECONDO APPOGGIO – Un altro fattore che potrebbe aiutare l’Inter nella soddisfazione della sua pretesa è rappresentato dal ruolo di Hakan Calhanoglu, il faro del centrocampo nerazzurro. Il turco, capitano e leader tecnico della sua Nazionale, vede in Guler un potenziale campione da plasmare con attenzione ed estrema fiducia nelle sue qualità. In tal senso, la presenza di un allenatore come Simone Inzaghi costituirebbe un punto di partenza importante nell’attuazione di tale disegno. Nella convinzione secondo cui il turco e l’Inter potrebbero darsi reciprocamente una spinta verso il raggiungimento di una migliore versione di sé.