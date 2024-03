Perché Gudmundsson sarebbe il nome giusto per l’attacco dell’Inter

Albert Gudmundsson, attaccante classe 1997 del Genoa, è nel mirino dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato. Un’operazione non facile per i nerazzurri, vista l’elevata concorrenza. Tuttavia, l’islandese ha un profilo in linea con le necessità del reparto offensivo interista.

NOME NUOVO – La stagione 2023/24 deve ancora finire, eppure l’Inter è già attiva in vista della prossima. Soprattutto per rinforzare un attacco che oggi si regge solo sulle spalle (e sui piedi) di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E il prossimo ingaggio di Mehdi Taremi dal Porto, che verrà ufficializzato a luglio, non è sufficiente. L’Inter si sta guardando intorno, cercando un profilo dalle caratteristiche ben precise. E il nome di Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, è forse uno dei più azzeccati. L’islandese classe 1997 è nel mirino dei nerazzurri, e potrebbe integrarsi bene nell’attacco di Simone Inzaghi. Ma andiamo con ordine.

CALCIO NEL DNA – Per chi non lo conoscesse, Gudmundsson nasce a Reykjavík, capitale dell’Islanda, il 15 giugno 1997. Con il codice genetico intriso di calcio. Entrambi i genitori erano calciatori, così come il nonno e il bisnonno da parte di madre. Muove i primi passi in patria, per poi trasferirsi in Olanda all’Heerenveen a 16 anni, e al PSV due anni dopo. A Eindhoven esordisce tra i professionisti, vincendo pure un campionato. Poi si trasferisce all’AZ Alkmaar (24 gol in 98 presenze) e infine a Genova. Un percorso piuttosto rapido, dove cresce anno dopo anno, pure nella posizione in campo.

EVOLUZIONE IN CORSO – Grazie a un fisico esile (177 cm per 80 kg secondo Wikipedia) e a un destro fatato, Gudmundsson piazza i primi calci addirittura come centrocampista centrale, avanzando però piuttosto presto sulla trequarti. Che diventa la sua zona di massima competenza. Tanto che ormai lo si può considerare a tutti gli effetti una seconda punta in grado di svariare in lungo e in largo negli ultimi 30 metri di campo. Con una netta predilezione per il lato sinistro, da cui può rientrare per liberare il suo destro sopraffino, come si vede dalla heatmap della sua stagione (presa da Sofascore):

Gudmundsson è un attaccante atipico, che vede bene la porta (10 gol in questa Serie A), ma che si esalta in altri frangenti del gioco. Soprattutto nel compito di collegamento dei reparti. Ed è pure in grado di creare superiorità grazie alle grandi abilità nel dribbling (ne ha vinti 99 in campionato secondo i dati di FootData). Due caratteristiche che nell’Inter ha solo Alexis Sanchez, che rispetto all’islandese è più vecchio di ben 9 anni. Non ci sono pertanto dubbi che un profilo come quello di Gudmundsson servirebbe all’Inter, per rinfrescare il reparto offensivo tanto dal punto di vista anagrafico quanto da quello tecnico.