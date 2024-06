Gudmundsson all’Inter serve veramente? Le risposte dalle nazionali

Albert Gudmundsson ha attirato l’attenzione dell’Inter, che vorrebbe portarsi a casa la stella del Genoa. Il problema è di tipo economico per ora, ma a prescindere una domanda è lecita. Serve veramente il giocatore ai nerazzurri?

CARATTERISTICHE – Albert Gudmundsson ha sorpreso la Serie A alla sua prima apparizione con il Genoa. Ha segnato 14 gol, fatto 4 assist e giocato 35 partite di cui 34 da titolare. Continuità e presenza assidua al servizio di Alberto Gilardino, che ha saputo valorizzare l’islandese proprio in un attacco a due. Gudmundsson è un regista offensivo: si abbassa a prendere palla, crea spazi per la prima punta ed ha anche ottime capacità realizzative. I problemi sono altri per l’Inter, che ha palesato il suo interesse a più riprese.

Gudmundsson, qualche risposta dalle nazionali

INDIZI – Il Genoa chiede più di 30 milioni di euro, una cifra spropositata e fuori dalle grazie dell’Inter. La dirigenza nerazzurra dai rosso-blu sta già lavorando per Josep Martinez, il canale creato per il portiere potrebbe sicuramente aiutare per la trattativa per l’attaccante. Dalle nazionali arriveranno però risposte importanti sul futuro. Conviene veramente investire questi soldi per la seconda punta? In rosa c’è Marcus Thuram, in più Marko Arnautovic e Mehdi Taremi in arrivo. In Argentina–Guatemala inoltre si è messo in mostra Valentin Carboni, che per caratteristiche è molto vicino a Gudmundsson. Quindi per quale motivo focalizzarsi in quel ruolo, quando la stella del futuro ce l’hai in casa?