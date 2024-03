Gudmundsson è l’uomo di rifinitura che completerebbe l’attacco

Albert Gudmundsson è un nuovo obiettivo di mercato dell’Inter. E non solo a dire la verità. Le qualità che l’islandese sta dimostrando in questa stagione infatti sono tali da attirare le attenzioni delle big. E per i nerazzurri sarebbe un innesto perfetto per il reparto offensivo.

INTERESSE DI MERCATO – Negli ultimi giorni è emersa con potenza la voce che vede l’Inter interessata a Gudmundsson. L’attaccante del Genoa sta vivendo quella che negli sport americani chiamano breakout season, dimostrandosi uno dei migliori in A nel suo ruolo. Ma qual è il suo ruolo? E perché farebbe comodo ai nerazzurri?

SECONDA PUNTA DI CREAZIONE – Gudmundsson è una seconda punta. Nella sua carriera al Genoa ha fatto anche l’esterno, limitando il suo estro alla corsia laterale. Ma in questa stagione sta dando il meglio liberato da vincoli posizionali, da seconda punta nel 3-5-2. Vicino a un altro elemento, libero di svariare, allargarsi, venire incontro. Con un obiettivo ben chiaro sempre in testa: sviluppare il gioco. Guardiamo i suoi dati sui passaggi presi da Fbref:

Malgrado i rossoblù non brillino certo per possesso palla, il numero undici catalizza la manovra come pochissimi nel suo ruolo. Palla al piede o servendo i compagni, l’islandese è un maestro assoluto nella creazione di occasioni. Sempre da Fbref, vediamo i suoi dati nella creazione di gol o anche solo di conclusioni:

Anche qui, una capacità di livello assoluto. Qualità di grande spessore, a cui aggiungere un ultimo tassello. Vale a dire i dati che evidenziano le doti in progressione, sempre da Fbref:

Gudmundsson insomma sa passare la palla, lo fa tanto e bene. Ma sa anche mettersi in proprio, portando palla da solo fino alle zone più calde. Un attaccante moderno, dinamico, capace di leggere gli spazi, sfruttarli per ricevere palla e attaccarli. E se vi sembra che tutto questo farebbe assolutamente comodo all’Inter, avete semplicemente ragione.

ELEMENTO MANCANTE – Ragionando per assurdo, nell’attacco dell’Inter della prossima stagione mancherebbe proprio un elemento di rifinitura. Un attaccante dinamico, in grado di venire incontro al centrocampo, cucire il gioco, dare dribbling e progressione, creare occasioni. L’erede di Alexis Sanchez, in scadenza di contratto, o quantomeno di una versione ideale del cileno. Gudmundsson quindi sarebbe l’innesto perfetto per le esigenze nerazzurre. Chiaramente tutto da testare al livello dell’Inter. Ma con doti di assoluto spessore, che invogliano la scommessa.