Gotti alla quinta da tecnico contro l’Inter: obiettivo ‘prima volta’

Gotti è partito con il piede giusto in questa Serie A, conquistando con il suo Spezia un’importante vittoria per 1-0 sull’Empoli. Ora il tecnico è atteso dall’Inter a San Siro, squadra contro la quale non è mai riuscito a vincere da allenatore in quattro tentativi.

OBIETTIVO PRIMA VOLTA – Dopo quattro incroci, per Luca Gotti (da allenatore) non è ancora arrivata una vittoria contro l’Inter. Sulla panchina dell’Udinese il tecnico ha affrontato i nerazzurri per la prima volta nella stagione 2019-2020 venendo sconfitto in casa per 0-2. Nella stagione 2020-2021 furono due gli incroci tra Gotti e l’Inter: il primo finì per 0-0 in Friuli, con l’ormai storico diverbio tra Antonio Conte e l’arbitro Fabio Maresca. Il secondo finì per 5-1 e fu altrettanto storico: fu infatti l’ultima giornata di quel campionato, che vide poi la premiazione dei nerazzurri dopo essere diventati campioni d’Italia per la diciannovesima volta. Infine, un solo incrocio la scorsa stagione con un 2-0 a San Siro (31 ottobre) conquistato grazie alla doppietta di Joaquin Correa. Quella di sabato alla guida dello Spezia sarà per Gotti la quinta volta in cui si troverà ad affrontare l’Inter da allenatore. Con l’obiettivo di trovare una prima vittoria.