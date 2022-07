Gosens, una settimana di lavoro prima di Lens-Inter: obiettivo crescita

Gosens deve mettere nel mirino la prossima amichevole di sabato 23 col Lens. Il tedesco ha una settimana di lavoro per migliorare la sua condizione e dimostrare in campo i primi spunti del suo talento.

NUOVO TEST – Altra settimana e altra amichevole. Archiviato il 2-2 col Monaco, Inzaghi avrà una nuova settimana per lavorare coi suoi puntando a sabato prossimo. Quando l’avversario sarà il Lens. Una sfida che vedrà un’Inter in condizioni generali migliori, soprattutto a livello di nomi. Con un elemento in particolare sotto esame: Robin Gosens.

INIZIO LENTO – Siamo ancora a luglio ed è chiaramente presto per dare giudizi in generale, figuriamoci per quelli definitivi. Ma il tedesco è partito singolarmente a rilento in questo ritiro estivo. Non solo poca brillantezza fisica, proprio una sensazione generale di un elemento poco integrato. Strano per un giocatore esperto come Gosens, arrivato per di più già a gennaio scorso. Con già alle spalle un semestre di esperienza con Inzaghi insomma. Col Lens bisogna dare un segnale diverso. E un’altra settimana di lavoro coi big può certamente dare una spinta in più.

RISPOSTE DAL CAMPO – Gosens è il titolare designato sulla fascia sinistra. Una scelta, come detto, già fatta mesi fa. Sfruttando un’occasione per cautelarsi da un eventuale addio di Perisic. Con tanta fiducia da parte della società che l’idea è tenere come sua riserva Darmian. Il tedesco del resto ai tempi dell’Atalanta era il miglior esterno sinistro della Serie A. E parliamo di appena un anno fa. La fiducia insomma c’è. Il talento è dimostrato, in tempi recenti. Sta al nuovo numero otto iniziare a dimostrare di meritarla.