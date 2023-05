Gosens, un 2023 ai livelli del passato. Risposte per Inzaghi

Il 2023 di Robin Gosens con l’Inter è di alto valore. Il tedesco ha alzato il livello delle sue prestazioni, Simone Inzaghi lo ha notato e lo spazio è aumentato nell’undici titolare.

PRESTAZIONI – Robin Gosens ha alzato il livello delle sue prestazioni da febbraio in poi. Tutto è cominciato dai diversi problemi fisici di Federico Dimarco, che hanno obbligato Simone Inzaghi a dare maggiore spazio al suo sostituto. Dalla trasferta di Bologna persa Gosens ha giocato otto partite da titolare su dodici disputate, le altre le ha saltate per infortunio o è subentrato come accaduto nella finale di Coppa Italia. Nel periodo citato l’esterno ha segnato due gol contro Salernitana e Lazio, tra l’altro l’ultimo decisivo nello scontro diretto per la qualificazione in Champions League. A San Siro con l’Atalanta, nel match valido per la giornata numero 37 del campionato, Gosens potrebbe tornare dal primo minuto per far rifiatare Dimarco. Le aspettative per la partita da ex sono tante.