Gosens ‘timido’ in Viktoria Plzen-Inter. Servono continuità e fiducia

Robin Gosens ha sfoderato una prestazione “timida” in Viktoria Plzen-Inter. Il tedesco ha fatto vedere dei progressi ma è ancora lonano dagli standard mostrati all’Atalanta. Serviranno continuità e fiducia

PRESTAZIONE – Robin Gosens ha mostrato progressi in Viktoria Plzen-Inter. Il tedesco ha partecipato all’azione dello 0-1 firmato Dzeko con un bel movimento da prima punta. Buon lavoro in fase difensiva, con ottime diagonali e recuperi nelle rare incursioni offensive dei padroni di casa. In fase offensiva, invece, il lavoro sulla corsia esterna mostra ancora troppa “timidezza”: nessun dribbling e pochi, pochissimi cross dalla fascia. Segno che, sia al livello fisico che mentale manchi ancora qualcosa. Per l’Inter, e per Inzaghi, il tedesco rappresenta una risorsa importantissima e, come tale, va sfruttata a pieno. Bisognerà continuare a dare fiducia al numero 8 nerazzurro che, settimana dopo settimana, sta riconquistando la migliore forma fisica.