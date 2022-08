Gosens, tempo all’Inter tiranno: serve partire subito bene contro il Lecce

Gosens dovrà dare sin da subito delle risposte. Il suo non sarà un compito semplicissimo ma col Lecce ha già una chance da non sbagliare. L’Inter lo vuole vedere all’opera

RISPOSTE − Solo due giorni e l’Inter ripartirà la sua stagione. Sabato sera al Via del Mare sarà ospite del Lecce per la prima giornata di campionato. Tanta curiosità per la prima vera Inter dell’anno dopo un precampionato di alti e bassi. Robin Gosens dopo i primi sei mesi da comprimario è pronto a diventare il padrone della fascia sinistra. Il tedesco avrà probabilmente il compito più arduo, ovvero quello di non far rimpiangere Ivan Perisic. Non un grande ritiro per Gosens che ha dovuto fare i conti anche con dei guai muscolari. Contro il Lecce potrebbe giocare dal primo minuto anche se rimane in ballottaggio con Darmian e Dimarco.

PARTIRE BENE − L’Inter e Inzaghi aspettano il Gosens dell’Atalanta, ossia quel treno inarrestabile capace di siglare in una singola stagione ben 12 gol e otto assist. Il grave infortunio dello scorso anno ha bloccato l’ascesa del tedesco all’Inter. Pochi minuti per lui da marzo in avanti e nemmeno una gara giocata da titolare. Adesso dovrà riprendere la marcia. In casa Inter, il tempo è tiranno. Urge subito una sterzata: Lecce grande chance. Si sa: chi parte bene è già a metà dell’opera