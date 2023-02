Gosens chiede spazio e scalpita: da valutare il minutaggio con Dimarco

Contro l’Atalanta, Robin Gosens ha disputato probabilmente la sua miglior partita da quando indossa la maglia dell’Inter. Un martello costante sulla sinistra, il tedesco si è rivelato una valida alternativa al titolare Federico Dimarco. Ora Simone Inzaghi deve valutare il minutaggio riservato ai due

PIÙ SPAZIO – Robin Gosens sta tornando sempre più in forma. Inter-Atalanta lo ha dimostrato, gara nella quale il tedesco ha fatto vedere quella che è stata con ogni probabilità la sua prestazione migliore in maglia nerazzurra. Nel post-gara, seppur con grande rispetto e misurando le parole, il numero 8 dell’Inter ha fatto capire di volere più spazio (vedi intervista) e di essere pronto a ripagare la fiducia di Simone Inzaghi. Consapevole, tuttavia, del livello di un titolare inamovibile come Federico Dimarco. Gosens, però, vuole giocarsi le sue carte e ieri sera lo ha dimostrato. Sfruttando al massimo la chance concessagli.

MAGGIOR MINUTAGGIO – Con tre competizioni da affrontare e nelle quali provare a fare il meglio possibile, Robin Gosens avrà certamente più possibilità di mettersi in mostra. Non solo in Coppa Italia, ma anche quando la pressione della gara aumenta. Al momento la proporzione di minutaggio tra Gosens e Dimarco è quantomeno spropositata, ecco che quindi Simone Inzaghi – considerando il giocatore ammirato ieri sera – può permettersi anche di rivedere il livello del minutaggio. Rendendo il tedesco un co-titolare, più che una riserva. A rallegrarsi è l’Inter, che può contare a sinistra su due alternative di grande livello.