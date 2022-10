Gosens sgomita e chiede spazio: Bayern Monaco-Inter crocevia presente e futuro

Gosens è stato il protagonista alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, insieme a Inzaghi (QUI le dichiarazioni in conferenza stampa). L’esterno tedesco molto probabilmente scenderà in campo dal 1′, un’occasione importante per il suo futuro in nerazzurro ma anche in vista degli imminenti Mondiali

POCO SPAZIO – Robin Gosens protagonista della vigilia di Bayern Monaco-Inter nella speranza di esserlo anche in campo, in quell’Allianz Arena al quale è molto legato come ha ribadito in diverse interviste. L’esterno tedesco ha sottolineato a più riprese di sentirsi in forma, quasi ai livelli del vecchio Gosens dell’Atalanta. L’obiettivo ovviamente è quello di giocare di più e mettere in difficoltà Simone Inzaghi che al momento vede solo Federico Dimarco, al quale Gosens riconosce grande merito (vedi dichiarazioni).

Gosens, chance Bayern Monaco da sfruttare per il presente e per il futuro

Proprio per questo il numero 8 dell’Inter contro il Bayern Monaco, sfida nella quale quasi certamente scenderà in campo dal 1′, ha il dovere di sfruttare l’occasione per il suo futuro in nerazzurro. Le voci di un possibile addio a gennaio, infatti, si rincorrono veloci e allo stato attuale delle cose è tutt’altro che impossibile. Gosens infatti chiede più spazio, ritiene di essere in forma e qualora non dovesse riuscirci all’Inter proverà a farlo altrove. Il Mondiale in Qatar si avvicina e le chance di una chiamata dalla Germania si riducono ogni giorno di più. Tutto ciò che Gosens può fare è sfruttare le poche occasioni, iniziando proprio da Bayern Monaco-Inter.