Gosens, segnali incoraggianti in amichevole. L’Inter conta sull’arciere

Robin Gosens è sceso in campo da titolare in Inter-Gzira United. Per il tedesco una buona prova ed anche un gol: i nerazzurri confidano nel loro “arciere”

FIDUCIA – Robin Gosens è partito titolare contro lo Gzira United. Il tedesco, di fatto, ha ricominciato come aveva finito: una buona prestazione “condita” con un gol, frutto di un bell’inserimento in corsa e senza palla. Segnali incoraggianti per quello che è stato e resta l’oggetto misterioso della rosa dell’Inter. Inzaghi, dall’arrivo del tedesco a gennaio 2022, gli ha sempre preferito Dimarco e questo ha minato la fiducia del calciatore, falcidiato inoltre dagli infortuni. Adesso però la fiducia è in crescita e l’Inter (e Inzaghi) sembrano credere fermamente “nell’arciere”. In attesa di capire, però, se il mercato cambierà le carte in tavola