Gosens protagonista con lo Spezia, ma sbaglia la sua specialità

Spezia-Inter ha visto anche Robin Gosens tra i suoi protagonisti. Il tedesco però è mancato proprio in quella che è la sua specialità.

PROTAGONISTA – Robin Gosens sta vivendo il suo miglior periodo all’Inter. Minuti di campo, presenze da titolare, un fisico finalmente rodato, ma soprattutto un coinvolgimento nel gioco ben evidente. Anche con lo Spezia il tedesco è stato tra i principali protagonisti. Questa è la mappa dei suo tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 71, quarto della partita, con 54 passaggi realizzati al 95%. Al suo attivo anche 2 occasioni da gol create e 2 passaggi chiave. Ma va sottolineato un dato negativo. Quello dei tiri.

TIRI SBAGLIATI – Gosens con 5 conclusioni totali è stato il secondo della partita, dietro solo a Lautaro Martinez. Confermando le sue doti offensive. Il problema è che nessuna di queste ha centrato lo specchio della porta. Sprecando così un totale di 0,6 xG. In una partita complessivamente buona, il tedesco è mancato proprio in quella che dovrebbe essere la specialità della casa. La sua capacità di tagliare in area e sentire la porta poteva essere decisiva, specie in una gara come Spezia-Inter. Invece il numero 8 ha fallito tutte le sue occasioni. Diventando protagonista in negativo.