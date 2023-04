Gosens pronto a prendersi la fascia sinistra: chance Inter-Monza

Robin Gosens è in un buon periodo di forma, come dimostra la prestazione con gol in Salernitana-Inter e il buon ingresso in campo contro il Benfica. Ecco perché Inter-Monza può essere una chance per prendersi la fascia sinistra.

CORSA A DUE – Robin Gosens e Federico Dimarco. In questa stagione la fascia sinistra dell’Inter ha visto i due alternarsi, con decisamente più spazio per il primo che per l’esterno tedesco. Un equilibrio che è leggermente cambiato, però, nell’ultimo periodo. Anche e soprattutto a causa dell’infortunio subito da Dimarco. Una chance che Robin Gosens non si è lasciato scappare, inanellando – salvo qualche assenza causa infortunio – una serie di buone prestazioni. In particolar modo quella della scorsa settimana in casa della Salernitana, dove è riuscito anche a trovare il gol del momentaneo 1-0.

OCCASIONE – Gosens, anche attraverso le sue dichiarazioni, ha mostrato tutta la voglia di dimostrare quanto non è ancora riuscito a fare con la maglia dell’Inter. Per poterlo fare, però, servono altre prestazioni convincenti. E soprattutto prendersi del tutto la fascia sinistra nerazzurra, spodestando di fatto Federico Dimarco dal ruolo di titolare. Quest’ultimo non ha fatto bene nelle ultime uscite, con la mancata uscita sul cross di Antonio Candreva contro la Salernitana e la prestazione decisamente poco brillante contro il Benfica. La stanchezza sta giocando un ruolo importante ed è proprio il motivo per cui Gosens potrebbe partire da titolare in Inter-Monza di domani. Ritagliandosi un’altra occasione di scalare le gerarchie.