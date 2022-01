Gosens porta peso in attacco a Inzaghi: maestro assoluto nei tagli in area

Le abilità di Gosens nel muoversi in area avversaria promettono di essere un complemento importante per la manovra offensiva dell’Inter di Inzaghi.

ACQUISTO DI PESO – Robin Gosens si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Un rinforzo di notevole caratura per la fascia sinistra, visto l’impatto del tedesco in Serie A negli ultimi anni. Su tutto quello in termini di gol: praticamente una punta aggiunta. E il modo in cui arrivano praticamente tutte le sue reti promette di aiutare Inzaghi e il suo gioco.

DOTI STRAORDINARIE – Già perché più che il numero, pur rilevante, è importante il come. Gosens ovviamente ha un grande istinto per la porta, ma il fatto è che segna praticamente tutte le sue reti da dentro l’area. Sfruttando una dote in cui è bravo al livello di chi fa di mestiere i gol. Anzi, è meglio di molti attaccanti. Parliamo della capacità di tagliare in area. Col vantaggio di partire da zone in cui è meno marcabile. Va sottolineato un fatto: in aggiunta il tedesco è bravissimo anche a leggere le traiettorie dei palloni vaganti. Spesso si trova al posto giusto al momento giusto. Sembra un caso, come avesse una calamita. In realtà è tutta capacità di lettura. Qualità che in area lo rendono letale. E questo promette di essere un’aggiunta importante al bagaglio offensivo dell’Inter.

ELEMENTO CHE COMPLETA – L’Inter di Inzaghi è una macchina di calcio offensivo. Prima per gol, seconda per tiri complessivi (di due rispetto al Napoli), prima per tiri di media a partita, prima per tiri nello specchio. Lo stesso, a volte i palloni in area non sono sfruttati al meglio. Ci sono dei cross su cui nessuno arriva, dei palloni vaganti su cui si ha l’impressione che manchi qualcuno in area, qualcuno che attacchi la zona, qualche taglio. Lo vedete l’insieme unione? Gosens può aggiungere peso proprio in questo. La sua abilità nel riempire l’area, nell’arrivare su palloni apparentemente buttati via, promette di sposarsi alla perfezione con lo stile impostato dal tecnico.