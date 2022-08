Gosens, passi avanti: prestazione convincente e candidatura per Lecce-Inter

Gosens c’è e l’Inter lo nota. Nonostante la sconfitta, il numero 8 è apparso uno dei più in forma nella partita contro il Villarreal. Per il tedesco un assist e una prestazione più che sufficiente. Adesso può puntare a partire da titolare nella prima di campionato in casa del Lecce.

SPRAZZI DI LUCE – Come raccontato qualche giorno fa, Robin Gosens (vedi focus) era atteso a un banco di prova importante contro il Villarreal. Il tedesco, dopo una pre-season tutt’altro che entusiasmante, aveva il compito di convincere Simone Inzaghi sulla sua affidabilità. Ebbene, il numero 8 nerazzurro è stato una delle poche luci dell’amichevole contro il Submarino Amarillo a Pescara. In campo fin dal primo minuto, Gosens più volte si è fatto trovare dai compagni in profondità, permettendo il lancio lungo addirittura dalla difesa. O in alternativa il traversone da destra, con Denzel Dumfries che spesso ha cercato il compagno dall’altra parte del campo. In più, il classe ’94 ha permesso il pareggio nerazzurro con un bel cross da sinistra, finito direttamente sulla testa di Romelu Lukaku per il momentaneo 1-1.

TITOLARE A LECCE? – Se prima dell’ultima amichevole Inzaghi poteva pensare a un ballottaggio tra Federico Dimarco e Matteo Darmian per una maglia da titolare nella prima di campionato contro il Lecce, ora i due italiani hanno un concorrente in più. Gosens c’è. E a questo punto si candida per iniziare il campionato da padrone della fascia sinistra, spazzando così tutte le critiche arrivate negli scorsi giorni. In Lecce-Inter vedremo subito Gosens protagonista sulla fascia sinistra nerazzurra?