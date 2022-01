Gosens obiettivo Inter? Decisiva la sua volontà, ma occhio agli infortuni

Sui radar di mercato dell’Inter è apparso Robin Gosens. Come si spiega che l’Atalanta possa trattarne la cessione già a gennaio?

NOME A SORPRESA – A sorpresa in un mercato abbastanza piatto è uscita la voce dell’Inter forte su Gosens. Ai nerazzurri di Milano serve un esterno sinistro e il tedesco dei nerazzurri di Bergamo sarebbe una soluzione di alto livello. Almeno sulla carta. Ma come è possibile che si muova già a gennaio? Valutiamo i tre lati della questione.

DOMANDA E OFFERTA – Lato Inter la scelta è chiara. Gosens gioca nell’Atalanta dal 2017-2018 e negli anni il suo rendimento è cresciuto fino a farlo diventare uno dei migliori esterni sinistri al mondo. Viene da una stagione da 11 gol in Serie A e persino la Germania ha cambiato modulo per sfruttarne al meglio le doti. Insomma, per Inzaghi è il meglio che si possa avere. Un investimento per il presente, ma anche per il futuro prossimo. Un paracadute e pure qualcosa di più se mai Perisic non rinnovasse il suo accordo. Passiamo al lato del venditore Cosa spinge l’Atalanta a considerare la sua cessione? In primis, il contratto. Il tedesco è in scadenza nel 2023 quindi il suo valore da qui a un anno può solo scendere. In secondo luogo subentra la sua condizione fisica di questa stagione. Gosens ha iniziato la stagione da titolare fisso della squadra, come sempre. Salvo infortunarsi al bicipite femorale. La sua ultima presenza è del 29 settembre, in Champions League. Una prima guarigione di quasi due mesi, con ricaduta. Morale, il tedesco non è ancora rientrato. Un problema fisico rilevante, che ha abbassato il suo appeal sul mercato facendolo quasi sparire dai radar. Una situazione che per certi versi ricorda quella di Caicedo, e che l’Inter dovrà valutare con attenzione anche se il valore in termini assoluti del giocatore non si discute. Si abbassa quello di mercato, semmai. Ulteriormente.

ULTIMA OCCASIONE, O QUASI – E qui arriviamo al lato giocatore. L’esterno è un ’94. Nel pieno della carriera, ma non più giovanissimo. Se vuole provare un salto il momento è ora. Non a caso a quanto si legge sarebbe stato lui per primo a mettersi sul mercato, chiedendo la cessione. A Bergamo ha dato tutto, giocato la Champions League e raggiunto vertici assoluti di rendimento. In aggiunta Gosens all’Inter troverebbe un sistema di gioco perfetto per lui. Con la difesa a tre e uno stile aggressivo e propositivo. L’Atalanta da sempre è disposta a parlare di mercato per i suoi giocatori. La situazione del tedesco, per quanto emersa un po’ a sorpresa, potrebbe essere l’ennesimo caso.