Gosens, numeri non da esterno. Occasione sprecata con l’Empoli

Robin Gosens ha sprecato un’altra occasione per mettersi in mostra. Simone Inzaghi gli ha dato fiducia in campionato con l’Empoli, ancora una volta, ma la prestazione ha lasciato a desiderare.

TROPPO POCO – Robin Gosens ha fatto veramente troppo poco con l’Empoli. I suoi numeri non sono affatto da esterno e non si avvicinano lontanamente a quelli fatti registrare da Federico Dimarco col Benfica e fino a gennaio in campionato. Il tedesco ha concluso 2 cross, neanche uno è arrivato agli attaccanti. Oltre ai pochi servizi per le punte sono arrivati addirittura 0 passaggi chiave, 0 tiri in porta e appena 40 tocchi. La presenza al Castellani dell’esterno è un dubbio, l’Inter è passata durante l’intero match dalla parte di Raoul Bellanova e anche l’italiano ne ha risentito con i problemi fisici a dieci minuti dalla fine. Se Gosens vuole essere il titolare in Champions League, se vuole la conferma in estate c’è assolutamente bisogno di altro, di qualcosa in più.