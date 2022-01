Gosens, non solo esterno: tutti i numeri di un attaccante aggiunto

Robin Gosens è una nuova freccia per l’arco di Simone Inzaghi (vedi comunicato ufficiale). Non solo un esterno, ma anche una fonte di gol che possono rivelarsi preziosi per l’Inter.

ESTERNO O ATTACCANTE? – Nonostante Robin Gosens sia un esterno di fascia (perfetto, tra l’altro, per il sistema di gioco di Simone Inzaghi), una delle sue qualità maggiori sono i numeri che porta in dote. 25 gol nel giro di cinque stagioni. O meglio, quattro e mezza visto l’infortunio che lo ha messo KO in questa prima parte del campionato 2021-2022. Ma non solo: anche a livello di assist il tedesco è parecchio prolifico: dal suo arrivo in Italia nel 2017, Gosens ha fornito ben 17 assist ai compagni. 25 gol e 17 assist, numeri parecchio impressionanti, quasi ai livelli di un attaccante aggiunto.

Gosens, una nuova alternativa per Simone Inzaghi: vero upgrade

ALTERNATIVA IN SQUADRA – Robin Gosens, con questi numeri, può dimostrarsi un’ottima alternativa per Simone Inzaghi. Specialmente in un periodo in cui gli attaccanti sembrano faticare (basti vedere Edin Dzeko, con due reti nelle ultime quattordici gare, includendo il decisivo gol contro il Venezia). Ma anche per distribuire ulteriormente la mole di reti che l’Inter ha registrato in questa stagione. Un esterno, un “attaccante aggiunto”… Insomma, per Simone Inzaghi e per i nerazzurri, l’arrivo di Robin Gosens rappresenta decisamente un upgrade. A livello numerico, ma non solo.