Gosens, niente passo in avanti in Inter-Parma: poche risposte e tanti dubbi

Robin Gosens ha avuto la sua chance dal 1′ in Coppa Italia. Prestazione senza infamia e senza lode, ma un passo indietro rispetto agli ultimi promettenti ingressi

STATICO – Nonostante la prestazione di Robin Gosens contro il Parma sia stata sufficiente (qui la pagella del tedesco), il numero 8 nerazzurro non ha fatto quel passo in avanti che ci si aspettava. Gli ingressi contro Napoli e Monza indicavano una buona condizione da parte del tedesco, che sembrava essere ripartito con il piede giusto nel nuovo anno. Inzaghi coltiva ancora la speranza che il tedesco cominci a rappresentare una valida alternativa a Federico Dimarco, attualmente autentico padrone della fascia sinistra.

PENSIERI FUTURI – L’Inter quest’inverno ha deciso di puntare su Gosens e di credere nel suo riscatto. La volontà del club nerazzurro è quella di aspettare il tedesco, che dei passi in avanti li ha mostrati rispetto a inizio stagione. Il numero 8, dal canto suo, dovrà continuare quel processo di crescita iniziato a dicembre. Il prossimo step è la titolarità in campionato. Contro l‘Hellas Verona dovrebbe toccare nuovamente a Dimarco – ex di giornata – ma il tedesco è pronto a subentrare e a racimolare altri minuti preziosi. Il futuro è ancora tutto da costruire, e l’ex Atalanta ha ancora delle carte da giocarsi in nerazzurro.