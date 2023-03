Gosens, nel finale di stagione può essere l’uomo in più dell’Inter

L’Inter non sta attraversando un buon momento nelle ultime settimane. Le ultime due sconfitte in Serie A hanno mostrato una condizione fisica piuttosto precaria. Per questo motivo in questa ultima parte di campionato sarà fondamentale l’apporto delle seconde linee e in particolare quello di Gosens.

STOP INASPETTATO − Robin Gosens da quando è arrivato all’Inter ha palesato enormi difficoltà di ambientamento. Le sue prestazioni non sono state quasi mai all’altezza delle aspettative e Federico Dimarco ha avuto vita facile nel guadagnarsi il posto da titolare. Negli ultimi mesi però il tedesco aveva iniziato a dare ottimi segnali di risveglio e Simone Inzaghi aveva colto l’occasione per dargli più spazio. Nel suo momento migliore è arrivato però un altro infortunio a rallentare nuovamente l’ascesa di Gosens. Infortunio arrivato a ridosso dei problemi avuti da Dimarco nelle ultime settimane e che ha provocato grandi difficoltà all’Inter.

L’ARMA IN PIÙ – Al rientro dalla pausa delle nazionali Gosens, che non è andato con la Germania, sarà nuovamente a disposizione di Inzaghi e il suo recupero potrebbe essere decisivo per l’Inter. Con Dimarco ancora non al meglio (ha saltato gli impegni dell’Italia, rimandato a casa lunedì) i nerazzurri dovranno infatti affidarsi a lui per superare un difficilissimo e intenso mese di aprile. Se il tedesco riuscirà a far vedere quanto di buono ha mostrato prima dell’infortunio allora il gioco della squadra potrà sicuramente trarne beneficio. Il suo grande atletismo e la sua ottima capacità di inserimento possono essere utili per creare molti grattacapi alla difesa avversaria. Inoltre un Gosens in forma potrebbe permettere a Inzaghi di far rifiatare spesso uno stremato Dimarco.