Gosens, il momento è adesso: in Inter-Empoli Perisic va gestito al meglio

In Inter-Empoli Gosens potrebbe rivelarsi una risorsa importante. Perisic va gestito al meglio in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus.

CAMPIONATO E COPPA – Inter-Empoli si gioca venerdì. E sarà l’ultima partita della stagione prima di un impegno infrasettimanale. I nerazzurri mercoledì avranno la finale di Coppa Italia con la Juventus. La sfida con gli uomini di Andreazzoli quindi deve coniugare le necessità tecniche di puntare alla vittoria per lo scudetto con quelle di gestione in vista dei bianconeri. Il che mette in particolare il mirino per Simone Inzaghi sulla fascia sinistra: occhio a Robin Gosens.

GESTIRE IL LEADER – Perisic è uno degli uomini più in forma dell’Inter. E anche uno dei leader assoluti del gruppo. Persino il croato però ogni tanto ha bisogno di rifiatare. E ultimamente non ne ha avuto molta occasione. Ma facciamo pure in tutta la stagione visto che la sua ultima panchina in Serie A per scelta tecnica risale a Empoli-Inter, l’andata del 27 ottobre. Poi ha saltato solo Inter-Salernitana, per un affaticamento. Il quinto giocatore in rosa per minutaggio. A lui non si può proprio rinunciare. Proprio per questo in vista della finale di Coppa Italia ogni minuto potrebbe risultare prezioso e Gosens si candida.

RISORSA DA SFRUTTARE – L’unico che può concedergli del riposo è proprio Gosens. Il tedesco è arrivato a gennaio da infortunato, ed è stato di nuovo bloccato da un affaticamento proprio quando sembrava poter partire alla pari per il ruolo. O quasi. Con l’Empoli potrebbe essere il suo momento. Da titolare o subentrato (vedi articolo), in ogni caso per permettere a Perisic di arrivare al meglio alla finale di Coppa Italia.