Gosens merita fiducia! L’Inter ha veramente bisogno di un esterno sinistro?

Da settimane si parla ormai del mercato dell’Inter e della possibilità di acquistare nuovi giocatori sulla sinistra. La titolarità di Dimarco sembra indiscussa ma Gosens non meriterebbe maggiore fiducia? Un nuovo esterno probabilmente non serve, ecco il perché.

FIDUCIA – La dirigenza dell’Inter è disposta ad investire sul mercato per comprare un nuovo esterno sinistro (vedi articolo), ma c’è veramente bisogno di questo innesto? Federico Dimarco è il titolare indiscusso e rappresenta il valore aggiunto della squadra di Simone Inzaghi, il regista offensivo che l’anno scorso è stato Ivan Perisic. Il suo degno e ottimo sostituto è Robin Gosens, di cui però si continua a parlare in chiave di cessione. Il tedesco ha più volte ribadito di voler rimanere a Milano e di vedere l’Inter come un punto di arrivo. L’esterno ex Atalanta vuole giocarsi le sue carte per convincere Inzaghi e lo staff a dargli fiducia.

Inter, Gosens può essere l’uomo in più adesso!

DA TENERE – Fino ad ora Gosens ha collezionato 18 presenze, segnando 2 gol, di cui uno decisivo al Camp Nou contro il Barcellona. Il tedesco ha sempre ricevuto fiducia a gara in corso, ma poche volte è partito dal primo minuto. L’exploit di Dimarco ha condizionato il suo inserimento, ma questo può essere anche positivo per l’esterno ex Atalanta. La concorrenza deve portare Gosens a migliorare e a scrollarsi di dosso la timidezza che spesso ha dimostrato. Non tenta mai l’uno contro uno ed è spesso fuori dal gioco, anche se nelle ultime settimane le sensazioni positive sono state diverse. La scelta della dirigenza di rinunciare al tedesco, dopo nemmeno un anno dal suo acquisto, non sembra essere assolutamente quella corretta. Gosens merita fiducia e una seconda chance all’Inter. Anche dalla panchina può essere un fattore, dato che la forza di una squadra è anche nella sua profondità.