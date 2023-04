Gosens lampo di luce in Salernitana-Inter, occhio alle gerarchie

Nella delusione di Salernitana-Inter, gara dominata dai nerazzurri e pareggiata per una vera e propria beffa al novantesimo, c’è un barlume di luce: la prestazione di Robin Gosens, che conferma la sua crescita progressiva. E mette in dubbio le gerarchie a sinistra.

NOTA POSITIVA – Il gol e la prestazione di Robin Gosens in Salernitana-Inter sono un vero e proprio barlume di luce per il momento dei nerazzurri. Con la crisi di risultati e la vittoria che manca ormai dalla gara casalinga con il Lecce del 5 marzo (più di un mese fa), bisogna attaccarsi a ogni minima nota positiva. Quanto fatto vedere dal tedesco ieri lo è. Proprio grazie a lui è arrivato nuovamente il gol su azione (che, anche qui, mancava dalla vittoria contro il Lecce). Una rete, quella di Gosens (che ha parlato in giornata), che per un nulla non è valso il ritorno ai tre punti.

GERARCHIE – Adesso, però, sono le gerarchie a sinistra a scricchiolare. Perché Robin Gosens ultimamente si è dimostrato più affidabile di Federico Dimarco. Sia da un punto di vista di brillantezza fisica, sia da un punto di vista di prestazioni. Tanto, infatti, del pareggio di Salernitana-Inter passa proprio da Dimarco che lascia tutto lo spazio e il tempo ad Antonio Candreva per calibrare il cross fuori misura che beffa André Onana e si deposita in porta. In vista della gara contro il Benfica, Simone Inzaghi dovrà prendere la decisione su chi partirà da titolare a sinistra. Viste le rotazioni degli ultimi tempi è probabile il ritorno dal primo minuto proprio del numero 32. Sempre che Gosens non abbia finalmente ribaltato le gerarchie.