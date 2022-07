Gosens in ritardo contro il Lugano. Oggi per tornare ai tempi dell’Atalanta

L’Inter contro il Lugano aveva molti giocatori nuovi e qualcuno fuori ruolo. Robin Gosens, nel primo test match ufficiale, non ha fatto benissimo apparendo in ritardo.

CONDIZIONE – Vero, era la prima amichevole dell’anno e niente di più. Il test match contro il Lugano ha dato qualche ottima indicazioni ma ha lasciato anche qualche perplessità. Romelu Lukaku non era al 100% della condizione, così come Robin Gosens. L’esterno ex Atalanta deve infatti ancora ritrovare la forma migliore e già questa sera contro il Monaco sarà un’occasione importante per capire a che punto della preparazione trova l’esterno tedesco. Gosens sa che quest’anno è importante perché di fatto, con l’addio di Ivan Perisic, è diventato lui il titolare della fascia sinistra nerazzurra. I tifosi già lo adorano per quello che ha fatto vedere con la maglia della Dea. Ora tocca farlo con quella dell’Inter e tutto è pronto per vederlo sgroppare. Serve solo ritrovare la condizione ideale.