Gosens, il gol contro il Bologna precede la sfida contro il passato che lo ha reso grande

Robin Gosens ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Inter contro il Bologna. Questa marcatura precede l’incontro tra il tedesco e la sua ex squadra

PRIMO GOL – C’è sempre una prima volta. Lo sa bene Robin Gosens, che contro il Bologna ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia dell’Inter, siglando il 6-1 finale su assist di Edin Dzeko. Per il tedesco si tratta del secondo gol stagionale dopo quello realizzato al Camp Nou e che ha regalato all’Inter la gioia del 2-3 – interrotta poi dal gol del pareggio di Lewandowski -. Il caso vuole che il primo gol del numero 8 con la maglia nerazzurra sia arrivato proprio nella settimana in cui incontrerà l’Atalanta da avversario, tornando a Bergamo sempre in nerazzurro, ma con un’altra squadra.

INCONRO COL PASSATO – Gosens probabilmente partirà dalla panchina anche contro l’Atalanta, dato lo straordinario stato di forma di Federico Dimarco. Pronto a subentrare a gara in corso, il classe ’94 sarà sicuramente molto emozionato, essendo rimasto legato a Bergamo, che gli genera tanti ricordi raccontati nell’intervista a DAZN (qui i dettagli). Però, il tedesco ora è concentrato sulla sua carriera all’Inter e, nel caso in cui dovesse entrare, farà di tutto per aiutare la sua squadra, anche a costo di punire il passato che lo ha portato a essere un giocatore di livello mondiale.