Gosens ha un posto da conquistare: col Betis per confermare la crescita

Betis-Inter rappresenta una nuova occasione per Gosens. Il tedesco è sembrato in crescita fisica, e deve confermare i buoni passi avanti del ritiro di Malta.

NUOVO TEST PERSONALE – Dopo la delusione per l’esclusione dai Mondiali, Gosens si è rimesso a correre. Letteralmente. Nel ritiro di Malta con l’Inter il tedesco ha macinato chilometri come ai bei tempi. Dando l’impressione di avere una condizione mai vista dallo sbarco a Milano. Primi passi promettenti. Da confermare nell’amichevole di oggi col Betis. Una partita che diventa un test personale.

QUALCOSA DA DIMOSTRARE – Ogni partita per Gosens è un’occasione. Con Inzaghi di fatto non ha mai trovato il vero feeling tecnico. Per mille motivi. Quindi anche le amichevoli sono un buon modo per dimostrare e recuperare terreno. Ora che la base fisica sembra esserci, il tedesco può dimostrare il tipo di apporto che può dare in maglia Inter. Cominciando appunto col Betis. Per mettere dei dubbi nella testa del suo allenatore.