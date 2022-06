Gosens ha dimostrato di star bene. Inzaghi e l’Inter lo attendono

Il colpo messo a segno dall’Inter nel gennaio scorso è qualcosa che è passato clamorosamente inosservato. Robin Gosens, a quelle cifre, è qualcosa di clamoroso. E ora, con l’addio di Perisic, il tedesco è pronto a esplodere.

BOOM – L’Inter nel mese di gennaio ha preso dall’Atalanta Robin Gosens. Il tedesco era infortunato, è rientrato con calma e ha fatto vedere a sprazzi ciò che sa fare. Complice un Perisic devastante però, non si è preso ancora l’Inter a pieno. Lo farà, ovviamente, il prossimo anno visto che ora, tra lui e la maglia da titolare sulla corsia mancina, non c’è più nessun ostacolo. Ora Gosens sta bene, anche oggi ha fatto corsa, anzi, Triathlon e dunque, per il 6 luglio ad Appiano Gentile, lo stato di forma sarà eccellente. Inzaghi e l’Inter attendono di vedere tutto il suo potenziale, pronto ad esplodere a sinistra nella prossima stagione.