Gosens, guarda e impara: l’Inter in campo 25′ senza Perisic è l’anti-calcio

Gosens ha assistito al suo primo Derby di Milano da calciatore dell’Inter senza poter scendere il campo. L’assenza del nuovo acquisto tedesco per la fascia sinistra nerazzurra diventa un macigno se Perisic è costretto ad alzare bandiera bianca nei 20′ più recupero finali

FINALE DRAMMATICO – Il Derby di Milano perso in 3′ dall’Inter di Simone Inzaghi (vedi analisi tattica di Inter-Milan) può avere un nome e un cognome. Quelli del migliore in campo: Ivan Perisic (vedi pagelle di Inter-Milan). L’uscita dell’esterno sinistro croato fa uscire tutta l’Inter dalla partita. La squadra di Inzaghi smette di giocare a calcio e mette insieme uno spettacolo tecnicamente e tatticamente confuso. Il danno peggiore, però, riguarda la leadership. L’Inter senza Perisic è l’anti-calcio: non ha la mentalità di ricompattarsi e reagire. E gli ultimi cambi, disperati, non sono un punto a favore di Inzaghi né un alibi. L’acquisto di Robin Gosens già a gennaio è più che motivato.

Gosens erede designato di Perisic all’Inter

UNICA ALTERNATIVA – L’esterno sinistro tedesco, rispetto a Perisic, ha caratteristiche importanti ma non è ancora un calciatore di livello superiore alla media. Non è un fuoriclasse internazionale, ecco. Ma per raggiungere questo status il croato ha lavorato, su se stesso, per anni. I cinque anni di differenza possono aiutare il classe ’94 tedesco. Gosens ha un modello da seguire. Una fonte di calcio. L’ispirazione per agire da quinto sinistro nel 3-5-2 di Inzaghi con concretezza assoluta. Rendere i due calciatori interscambiabili nel corso di una partita è il più grande regalo che può farsi l’Inter nel finale di stagione. Vedere prima Federico Dimarco e poi Matteo Darmian, in emergenza, provare a sostituire Perisic sulla fascia sinistra a tutto campo non è esattamente il piano B con cui può presentarsi un’Inter che vuole vincere trofei. E Inzaghi non può improvvisare ancora. Perisic oggi è insostituibile, Gosens può diventarne la reale alternativa: guardando e imparando dal calciatore con la mentalità più vincente all’interno del gruppo-squadra Inter.