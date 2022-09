Gosens, ghiotta chance in Inter-Bayern Monaco e doppia motivazione!

Gosens è seriamente candidato per una maglia dal 1′ in Inter-Bayern Monaco (QUI le ultime). Il tedesco, che torna dal 1′ dopo la prima sfida di campionato con il Lecce, ha una doppia motivazione per fare bene

MOTIVAZIONE – Robin Gosens con ogni probabilità sarà titolare in Inter-Bayern Monaco, sfida di esordio in Champions League. L’esterno ex Atalanta ha conquistato finalmente la sua chance e certamente in una partita non banale, in particolare per lui. Innanzitutto per una titolarità che manca da Lecce-Inter, prima giornata di campionato (13 agosto), in secondo luogo perché essendo un tedesco conosce bene il modo di fare e di ragionare delle squadre tedesche e del tecnico Julian Nagelsmann. Una motivazione in più per fare bene, per mettersi in mostra anche in vista del Mondiale agli occhi dei suoi connazionali. Prima di tutto però l’Inter, la squadra che ha creduto in lui nonostante un lungo infortunio e che ha puntato sulle sue caratteristiche per non far sentire l’assenza di Ivan Perisic. Finora non è andata benissimo ma stasera potrebbe iniziare un’altra storia.